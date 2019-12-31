الحكمة : "صفقات" سائرون والفتح سبب اخفاقات حكومة عبد المهدي



دعا تيار "الحكمة" الكتل السياسية الى تجاوز الكتلة النيابية الاكثر عدداً، محذراً من تكرار "الصفقات" بين قائمتي سائرون والفتح .



وقال النائب عن التيار حسن خلاطي في تصريح صحفي :" ان اختيار رئيس الوزراء يجب ان يكون بتجاوز موضوع الكتلة الاكثر عدداً نتيجة الخلاف على هويتها داخل مجلس النواب في دورته الحالية"، مبينا :" ان الحل يكون بأن تتفق الكتل جميعها على مرشح تنطبق عليه شروط المتظاهرين ".



واضاف خلاطي :" ان الوضع السياسي اختلف عمّا كان عليه بداية تشكيل حكومة عادل عبد المهدي ، ولم يعد هناك اعتماد فقط على الكتلة الاكبر، فقد دخل عامل جديد هو المقبولية الشعبية ".



واكد النائب عن الحكمة :" ان الاخفاقات في حكومة عادل عبد المهدي تتحملها كتلتا سائرون والفتح، ولا يمكن تكرار التجربة مرة اخرى ".



ف.ا