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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 31 كانون الأول 2019 10:23 ص

الحكمة : "صفقات" سائرون والفتح سبب اخفاقات حكومة عبد المهدي

حسن خلاطي

دعا تيار "الحكمة"  الكتل السياسية الى تجاوز الكتلة النيابية الاكثر عدداً، محذراً من تكرار "الصفقات" بين قائمتي سائرون والفتح .

وقال النائب عن التيار حسن خلاطي في تصريح صحفي :" ان اختيار رئيس الوزراء يجب ان يكون بتجاوز موضوع الكتلة الاكثر عدداً نتيجة الخلاف على هويتها داخل مجلس النواب في دورته الحالية"، مبينا :" ان الحل يكون بأن تتفق الكتل جميعها على مرشح تنطبق عليه شروط المتظاهرين ".

واضاف خلاطي :" ان الوضع السياسي اختلف عمّا كان عليه بداية تشكيل حكومة عادل عبد المهدي ، ولم يعد هناك اعتماد فقط على الكتلة الاكبر، فقد دخل عامل جديد هو المقبولية الشعبية ".

 واكد النائب عن الحكمة :" ان الاخفاقات في حكومة عادل عبد المهدي تتحملها كتلتا سائرون والفتح، ولا يمكن تكرار التجربة مرة اخرى ".

ف.ا
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