منظمة حقوق الانسان في ديالى تسجل 4353 حالة طلاق هذا العام بالمحافظة



أعلنت منظمة حقوق الانسان في محافظة ديالى تسجيل 4353 حالة طلاق هذا العام.



وقال مدير المنظمة طالب الخزرجي، إن (إجمالي حالات الطلاق الموثقة في محاكم ديالى خلال الاشهر الـ 11 من العام الحالي، بلغت 4353 حالة، وهي تعتبر معدلات كارثية تعكس أزمة ً حقيقية في المجتمع).



وأضاف الخزرجي، أن (أسباب حالات الطلاق، كثيرة ومتداخلة، وأبرزها الوضع الاقتصادي، وثورة الاتصالات، ومواقع التواصل، وسوء الاختيار، والزواج المبكر، وتدخل الاهل والاقارب )، لافتا الى أن (عام 2019 سجل أعلى معدلات الطلاق في محافظة ديالى، التي ارتفعت وتيرتها بشكل لافت في السنوات الاخيرة ).



ف.ا