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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 30 كانون الأول 2019 04:49 م

الخالدي يكشف عن مضمون الاجتماع الذي سيعقد اليوم مع رئيس الجمهورية والنواب 170

محمد الخالدي


كشف رئيس كتلة بيارق الخير البرلمانية محمد الخالدي عن مضمون الاجتماع  الذي سيعقد اليوم مع رئيس الجمهورية والنواب 170 الموقعين على صفات رئيس الوزراء المقبل.

 وقال الخالدي في تصريح ان (الفقرة الاولى من المادة 76  تحدثت عن تكليف رئيس الجمهورية لمرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا بالجلسة الاولى للبرلمان، وطالما ان التكليف حدث بالتوافق بين كتلتي الاصلاح والبناء ولم يتم تسمية الكتلة الكبرى ، فأذن اصبحت هذه الفقرة من الماضي)، مبينا ان (الفقرتين 3  و 5  من نفس المادة تحدثت عن وضع اخر يتضمن تكليف رئيس الجمهورية لمرشح رئاسة الوزراء دون الحديث عن مسمى الكتلة الكبرى)، .

ولفت الى انه (وفقا لهذه النظرة القانونية فان رئيس الجمهورية لم يخرق الدستور والحديث بهذا الشان هو بعيد كل البعد عن الواقع وهي محاولات لحرف الحقيقة وتوجيه الراي العام باتجاه مغاير عن الواقع)، محذرا من (خطورة استمرار الضغط على صالح لخرق الدستور وتمرير مرشح اطراف تسعى لفرض رؤيتها بعيدا عن رؤية الجماهير الغاضبة من المتظاهرين)، .

واكد الخالدي ان 170  نائبا الموقعين على مواصفات رئيس الوزراء المقبل سيلتقون رئيس الجمهورية اليوم للتباحث عن اليات الخروج من الازمة وتوحيد الرؤى بشأن مرشح غير جدلي ويلبي تطلعات الجماهير وفق القانون وتحت مظلة الدستور.

ف.ا
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