الإرهابي أبو علي الخزعلي قتلته ضربات واشنطن بالعراق.. مقرب من سليماني ولعب دورا في تهجير السنة

شنت الولايات المتحدة 5 غارات على منشآت تابعة لميليشيات كتائب "حزب الله العراقي"، في منطقة القائم بمحافظة الأنبار غربي العراق.

وذكرت مصادر سياسية، أن طائرات مسيرة، شنت ضربات على مقار الحشد الشعبي "اللواء 45"، في قضاء القائم بمحافظة الأنبار، غربي العراق. مشيرة إلى أن المستهدف من هذه الغارات كتائب حزب الله العراقي.

وقد أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن الضربات الجوية نتج عنها مقتل القيادي في ميليشيات الكتائب أبو علي الخزعلي.

وأبو علي الخزعلي الذي قتل في الضربات الأميركية، هو مرتضى غيلان سلمان الخزعلي، أبرز قياديي ميليشيا حزب الله العراقي، والذي لعب دوراً في تهجير سنّة غرب العراق.

وقد قاتل ضمن صفوف حزب الله في سوريا، واختير لقيادة فوج ضمن "اللواء 45" لحزب الله العراقي، لتثبيت الوجود الإيراني على الحدود العراقية السورية.

كما أشرف على تخزين الأسلحة والصواريخ الإيرانية على الحدود.

ويعد من المقربين لقائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني.

وقتل في الغارة الأميركية في منطقة القائم غرب الأنبار في 29-12-2019.

من جهته، قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إن الغارات التي استهدفت مواقع لكتائب حزب الله العراق، هي ردّ حازم يُظهر أن الولايات المتحدة لن تقف صامتة أمام التهديدات الإيرانية للقوات الأميركية في العراق.

وكان الجيش العراقي قد قال في بيان في وقت سابق، الجمعة، إن عدة صواريخ أصابت قاعدة "كي وان" العسكرية العراقية، التي تضم قوات أمريكية وعراقية قرب مدينة كركوك الغنية بالنفط.

وذكرت مصادر مطلعة، أن "حصيلة الضربة على مقرات اللواءاين 45 و46 بلغت 25 قتيلا و35 جريحا".

وجاءت الضربة ردا سريعا على استهداف عشرات الصواريخ لقاعدة عسكرية في كركوك، ما أدى إلى مقتل أميركي.

وكانت الولايات المتحدة قد توعدت الميليشيات العراقية الموالية لإيران في 12 ديسمبر بـ"الرد بقوة عسكرية حاسمة" على الهجمات التي استهدفت قواعد عسكرية تستضيف قوات أميركية.

وأدرجت الولايات المتحدة كتائب حزب الله العراقية على القائمة السوداء في الولايات المتحدة.