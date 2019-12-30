الرافدين يعلن صرف وجبة جديدة من السلف للمتقاعدين

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الاثنين، صرف وجبة جديدة من سلف المتقاعدين المدنيين والعسكريين التي تتراوح ما بين ثلاثة ملايين وعشرة ملايين دينار عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، إنه "تم صرف دفعة جديدة من سلف المتقاعدين المدنيين والعسكريين لأكثر من 300 متقاعد".

وأوضح أن "صرف تلك السلفة تم عن طريق ابلاغ المتقاعد عبر إرساله رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة وذلك بعد ان استكمل كافة الإجراءات القانونية لمنحه اياها وصرفها عن طريق أدوات الدفع الالكتروني والتي تمت تعبئة الرصيد المالي اليه".