الزراعة : انتاج الطماطم هذا العام .. الاعلى منذ 16 عاما



اعلنت وزارة الزراعة، ان انتاج محصول الطماطم هذا العام هو الأعلى منذ عام 2003 ، ويكفي لتغطية حاجة السوق المحلية في كافة المحافظات.



وقالت الوزارة في بيان صحفي :" ان ارتفاع معدلات انتاج محصول الطماطم هذا العام ، كان نتيجة سياسة دعم وحماية المنتج المحلي التي اتبعتها الوزارة خلال العام الحالي عن طريق زيادة رقعة المساحات الزراعية لهذا المحصول وغيره من المحاصيل في خطتها الزراعية الموسمية ".



واوضحت انها "تواصل دعم الفلاحين والمزارعين من خلال توفير المستلزمات الزراعية اللازمة لتشجيعهم على الاستمرار في زراعة محصولهم، تزامنا مع تنفيذ حملة حماية المنتج المحلي واشاعة هذه الثقافة بين الفلاحين والمواطنين للوصول الى الاكتفاء الذاتي من مختلف المحاصيل الزراعية ،دعما للاقتصاد الوطني".



ف.ا