نائبة يشغل بالها تأخر الاستجوابات اكثر من عدم تسمية رئيس الحكومة !



اكدت النائبة ندى شاكر جودت :" ان تأخــيــر تـسـمـيـة رئـيـس الــوزراء ، ضـيـع الاسـتـجـوابـات وأخـرهـا في كل الــوزارات.



وقالت جودت في تصريح صحفي :" ان تـسـمـيـة رئـيـس الـــوزراء مـا زالـت معلقة، وتقع على عاتق رئيس الجمهورية، لأن الـتـرشـيـح كــان تـوافـقـيـاً وخــلال فترة مـحـددة، ومـهـام تلك الشخصية تـنـتـهـي بــين سـتـة أشــهــر الــى سـنـة".



واضافت:" ان الـقـانـون يـشـيـر الـى انـه لـيـس مـن حـق رئـيـس الجمهورية أن ينظر مـدى مقبولية المـرشـح من عدمها ، وبـمـا إنـه استفسر عـن الكتلة الأكبر وحــددهــا مـجـلـس الــنــواب، فــلابــد أن يقبل بترشيح الكتلة الاكبر ويمضي بها".



وبينت:" ان تأخــيــر تـسـمـيـة رئـيـس الــوزراء وخلق مشكلة ايجاد مرشح؛ ضـيـعـا الاسـتـجـوابـات واخـراـهـا في كل الــوزارات، سـواء التربية أو الصحة أو الصناعة".



ف.ا