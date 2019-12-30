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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 30 كانون الأول 2019 02:43 م

نائبة يشغل بالها تأخر الاستجوابات اكثر من عدم تسمية رئيس الحكومة !

النائبة عن تحالف النصر ندى شاكر

اكدت النائبة  ندى شاكر جودت :" ان تأخــيــر تـسـمـيـة رئـيـس الــوزراء ، ضـيـع الاسـتـجـوابـات وأخـرهـا في كل الــوزارات.

وقالت جودت في تصريح صحفي :" ان تـسـمـيـة رئـيـس الـــوزراء مـا زالـت معلقة، وتقع على عاتق رئيس الجمهورية، لأن الـتـرشـيـح كــان تـوافـقـيـاً وخــلال فترة مـحـددة، ومـهـام تلك الشخصية تـنـتـهـي بــين سـتـة أشــهــر الــى سـنـة".

واضافت:" ان الـقـانـون يـشـيـر الـى انـه لـيـس مـن حـق رئـيـس الجمهورية أن ينظر مـدى مقبولية المـرشـح  من عدمها ، وبـمـا إنـه استفسر عـن الكتلة الأكبر وحــددهــا مـجـلـس الــنــواب، فــلابــد أن يقبل بترشيح الكتلة الاكبر ويمضي بها".

وبينت:" ان تأخــيــر تـسـمـيـة رئـيـس الــوزراء وخلق مشكلة ايجاد مرشح؛ ضـيـعـا الاسـتـجـوابـات واخـراـهـا في كل الــوزارات،  سـواء التربية أو الصحة أو الصناعة".

ف.ا
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