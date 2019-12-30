اثيل النجيفي : تكليف مرشح البناء سينقل الازمة الى مرحلة اخطر



استبعد القيادي في جبهة الانقاذ والتنمية اثيل النجيفي، حصول تقدم في مباحثات ومشاورات اختيار رئيس وزراء جديد .



وقال النجيفي في تصريح صحفي :" ان الصراع ما زال قائماً بين تحالف البناء ومن وراءه، وبين رئيس الجمهورية برهم صالح الذي يريد ان يأتي برئيس وزراء اقرب الى الجماهير المنتفضة"، مبينا :" ان المؤشرات تدل على ان قضية اختيار رئيس وزراء جديد ستستغرق وقتاً طويلاً " .



واضاف محافظ نينوى الاسبق :" ان عودة صالح الى العاصمة بغداد ستعيد المفاوضات، لكن الطريق شبه مسدود في الوقت الحاضر، لان تحالف البناء متشبث برأيه، ولا يريد ان يقدم اي تنازل ".



واكد :" ان رئيس الجمهورية يدرك ان تكليف مرشح تحالف البناء لا يحل الازمة، بل سينقلها الى مرحلة اخطر من المرحلة الحالية".



ف.ا