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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 30 كانون الأول 2019 02:40 م

اثيل النجيفي : تكليف مرشح البناء سينقل الازمة الى مرحلة اخطر

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استبعد  القيادي في جبهة الانقاذ والتنمية اثيل النجيفي، حصول تقدم في مباحثات ومشاورات اختيار رئيس وزراء جديد . 

وقال النجيفي في تصريح صحفي :" ان الصراع ما زال قائماً بين تحالف البناء ومن وراءه، وبين رئيس الجمهورية  برهم صالح الذي يريد ان يأتي برئيس وزراء اقرب الى الجماهير المنتفضة"، مبينا :" ان المؤشرات تدل على ان قضية اختيار رئيس وزراء جديد ستستغرق وقتاً طويلاً " .

واضاف محافظ نينوى الاسبق :" ان عودة صالح الى العاصمة بغداد ستعيد المفاوضات، لكن الطريق شبه مسدود في الوقت الحاضر، لان تحالف البناء متشبث برأيه، ولا يريد ان يقدم اي تنازل ".

واكد :" ان رئيس الجمهورية  يدرك ان تكليف مرشح تحالف البناء لا يحل الازمة، بل سينقلها الى مرحلة اخطر من المرحلة الحالية".

ف.ا
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