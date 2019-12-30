الفراغ الدستوري في العراق.. عودة صالح إلى بغداد ومحاولات تسمية رئيس الحكومة

تكررت حالة الفراغ الدستوري في العراق، وهو مشهد يوحي بعجز المشرع عن الإتيان بنصوص تحول دون عودة الأزمة، وسببها عدم قدرة رئيس الجمهورية على تسمية رئيس وزراء جديد خلفاً للمستقيل عادل عبد المهدي خلال فترة 15 يوماً كما نص الدستور.

وذلك لعدم تمكن البرلمان من تحديد "الكتلة الأكبر" وتعدد الآراء والمواقف بشأنها، ولا يعلم أحد موعد تقديم المرشح الجديد لرئاسة الحكومة أو من يتحمل مسؤولية هذا الخلل.

ولعل السبب في ذلك هو سكوت الدستور عن معاقبة من يخالف أو يعطل مواده، واكتفى بترك الأمر إلى المحكمة الاتحادية في المادة 94 حينما نص على أن "قرارات المحكمة ملزمة لكافة السلطات".

غير أن الأطراف السياسية العراقية لم تختبر القضاء بهذا الخصوص إلا في ما يتعلق بموضوع "الكتلة الأكبر" وتفسير النصوص الغامضة.

ويرى خبراء أنه من الممكن أو الواجب، اللجوء إلى قانون العقوبات العراقي رقم 111 لعام 1969، لسد النقص الحاصل في التشريع الدستوري. على سبيل المثال، مادة 224 "يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من لجأ إلى العنف أو التهديد أو أي وسيلة أخرى غير مشروعة لحمل رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه على أداء عمل من اختصاصه قانوناً القيام به أو على الامتناع عنه. وتكون العقوبة السجن الموقت إذا وقع الفعل على رئيس الوزراء أو نائبه أو أحد من الوزراء أو من أعضاء مجلس الأمة".

في ذات السياق، ذكرت مصادر في مكتب صالح، أحدها مستشار في ديوان الرئاسة، أن صالح "عاد أقوى من السابق، بدعم محلي من الشارع والنجف وكتل سياسية عدة، أبرزها تحالف سائرون الموالي لمقتدى الصدر، وبدعم دولي أيضاً، إذ وصلت إليه إشارات من أطراف دولية عدة تؤيد موقفه الرافض للإملاءات بالشأن العراقي".

ووفقاً للمستشار، الذي طلب عدم ذكر اسمه، فإن صالح عاد إلى بغداد بوضع أكثر أريحية مما كان قبل مغادرته، إذ تلقى دعم قوى سياسية عدة تُؤيد موقفه، وكذلك من مقربين للمرجع الديني علي السيستاني، كذلك فإن ساحات التظاهر قابلت خطابه بتأييد واضح، وطالبته بعدم التراجع عن تسمية رئيس وزراء غير حزبي وغير مجرب لقيادة المرحلة المقبلة.

ووصف خطوة تحالف "البناء" بتقديم شكوى رسمية للمحكمة الاتحادية العليا في العراق ضد صالح واتهامه بخرق الدستور، بأنها محاولة ضغط لا أكثر، وخصوصاً أنها جاءت باسم نائب عن كتلة "صادقون"، أحد مكوّنات تحالف "البناء" الرئيسية، وتتبع مليشيا "عصائب أهل الحق" بقيادة قيس الخزعلي، ومعروف أنها لا تتحرك من دون توجيه من إيران.

وحول إجراءات الأمن في محيط قصر السلام بعد تقارير تحدثت عن طائرات مسيّرة تتبع "كتائب حزب الله" العراقية حلقت فوقه، خلال الأسبوع الماضي، كنوع من التهديد أو الضغط، قال المستشار إن الإجراءات اعتيادية والمنطقة الخضراء تحت سيطرة الجيش العراقي وفرقة المهام الخاصة، وهناك تهويل ومبالغات تُضَخ يومياً على سبيل الإثارة.

في المقابل، قال الخبير هشام الهاشمي، إن "تحالف البناء دخل حالياً مرحلة التسوية، بعد الصدمات المتتالية له خلال الفترة الماضية".

وأشار إلى أن "التحالف في مرحلة الوصول إلى تسوية مع المتظاهرين، وسيتجه إلى اختيار شخصية تكون غير مرفوضة من قبل جزء كبير من ساحات التظاهر، وتقديمها كمرشح لرئاسة الحكومة".

وأضاف الهاشمي أن "تحالف البناء سيختار شخصية مستقلة بعيدة عن المنظومة السياسية، من ضمن المطروحين (عبد الغني الأسدي ومصطفى الكاظمي)، والأقرب قد يكون الأسدي بالنسبة إلى تحالف البناء وحتى ساحات التظاهر، وصالح ليس لديه مشكلة إذا كانت الشخصية بهذه المواصفات، فهو سيوافق على تكليفها".