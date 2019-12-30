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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 30 كانون الأول 2019 01:35 م

إسبر وبومبيو يطلعان ترامب على آخر تطورات قصف الميليشيات الإرهابية في العراق

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توجه وزير الدفاع ووزير الخارجية الأمريكيان إلى فلوريدا حيث يتواجد الرئيس دونالد ترامب، لإطلاعه على آخر المستجدات والضربات الجوية الأمريكية لمواقع قيل إنها "تابعة لإيران" في العراق.

وقال وزير الخارجية مايك بومبيو في مؤتمر صحفي إلى جانب وزير الدفاع مارك إسبر في منتجع مار لاجو في فلوريدا: "حضرنا لإطلاع الرئيس على الأحداث التي وقعت خلال الـ72 ساعة الماضية .. لن نترك إيران تقوم بأعمال تعرض الرجال والنساء الأمريكيين للخطر".

وأضاف بومبيو أنه سيترك المجال للوزير إسبر للحديث عن الجوانب العسكرية، لكنه أراد توضيح سياسة الولايات المتحدة فيما يتعلق بإيران.

من جهته قال إسبر: "استهدف البنتاغون خمسة مواقع في العراق وسوريا ردا على الهجوم الذي شنته مليشيا مدعومة من إيران على منشأة عراقية، والذي من شأنه تعريض القوات الأمريكية للخطر".

وأضاف إسبر لقد كانت الضربات ناجحة وعاد الطيارون والطائرات إلى القاعدة بأمان. وأود أن أضيف أنه خلال لقائنا اليوم مع الرئيس، ناقشنا معه الخيارات الأخرى المتاحة.

وأود أن أشير أيضا إلى أننا سنتخذ الإجراءات الإضافية التي نراها ضرورية، ونؤكد أن تصرفنا كان دفاعا عن النفس ولردع المزيد من التصرفات السيئة من قبل المليشيات أو من إيران".

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