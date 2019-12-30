سيناتور أمريكي يحذر إيران من لعبة خطيرة جداً

حذر السيناتور الجمهوري، ماركو روبيو، إيران من تصعيد الوضع في العراق ووصف ما تقوم به بأنه لعبة خطيرة.

وقال في تغريدة له على حسابه تويتر "الوضع المتوتر الناشئ في العراق قد يرقى إلى إمكانية خطيرة للتصعيد إلى صراع أوسع وخطير. وتابع "إيران تلعب لعبة خطيرة جدا".

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" قيام طائرات أميركية بشن غارات على مقار لميليشيات حزب الله العراقي ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المقاتلين، من بينهم القيادي في الميليشيات، أبو علي الخزعلي.

واستهدفت المقاتلات من نوع إف 15 الأميركية، وذلك وفق ما ذكر مصدر عسكري أميركي، 5 قواعد تابعة لميليشيات حزب الله العراقي: 3 في الأنبار و2 في سوريا.