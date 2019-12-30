المتظاهرون يواصلون حصار حقل الناصرية النفطي

واصل مئات العراقيين لليوم الثاني على التوالي محاصرة حقل الناصرية النفطي جنوب بغداد الذي توقف الإنتاج فيه بينما مازالت الاحتجاجات تشل العديد من مدن العراق الذي يشهد تظاهرات منذ ثلاثة أشهر.

وتواصل إغلاق حقل الناصرية النفطي وتوقف العمل فيه أمس لليوم الثاني على التوالي مع استمرار محاصرة الموقع من قبل متظاهرين يطالبون بفرص عمل، وفقا لمصادر نفطية محلية.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد في بيان رسمي، إن الوزارة أوقفت عمليات الإنتاج في حقل الناصرية بشكل مؤقت لعدم تمكن موظفي الحقل من الوصول إلى أماكن عملهم بسبب قطع الطريق من قبل المتظاهرين المطالبين بالتعيين.

وأشار إلى أن "عملية الإيقاف لم تؤثر على عمليات الإنتاج والتصدير التي سيتم تعويضها من شركة نفط البصرة، لا سيما ما يتعلق بسقف الانتاج المحدد من أوبك" منظمة البلدان المصدرة للنفط.

ويطالب المتظاهرون في عموم العراق بمعالجة الفساد المستشري في البلاد والبطالة التي خلفها تحكم الأحزاب السياسية التي تسيطر على مقدرات البلاد منذ 16 عاماً.

وتعرضت الاحتجاجات منذ انطلاقها في الاول من أكتوبر لقمع واسع أدى الى مقتل قرابة 460 شخصاً وإصابة حوالي 25 ألفا، غالبيتهم العظمى من المتظاهرين.