تواصل تظاهرات العراق.. ودعوى قضائية ضد برهم صالح بتهمة انتهاك الدستور

تواصلت الاحتجاجات في بغداد وأغلبية مدن جنوب العراق للمطالبة بتغيير الطبقة السياسية التي تسيطر على مقدرات البلاد منذ 16 عاماً، ويتهمها المحتجون بالفساد والتبعية لإيران، كما يطالبون بتعيين رئيس وزراء مستقل.

وفي الديوانية، أعلن متظاهرون مجدداً، أمس، الإضراب العام، في إطار احتجاجات متواصلة تهدف إلى دفع السلطات للاستجابة لمطالبهم، وفي النجف تظاهر طلاب الجامعات للمطالبة بحل البرلمان والدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة.

إلى ذلك، رفع النائب في البرلمان عن كتلة صادقون عدي عواد، دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية برهم صالح، بتهمة "انتهاك العديد من نصوص الدستور".

ودعا عواد المحكمة الاتحادية، بحسب الدعوى القضائية، إلى سحب يد الرئيس برهم صالح وإصدار أمر ولائي بتكليف رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بمهمة تكليف رئيس للوزراء.

وكشف رئيس كتلة "بيارق الخير" البرلمانية النائب محمد الخالدي، عن اجتماع سيعقد اليوم مع رئيس الجمهورية في بغداد، مع النواب الـ170 الموقعين على صفات رئيس الوزراء المقبل.

وأشار إلى أن صالح لم يخرق المادة 76 من الدستور، إلى أن "الفقرة الأولى من المادة 76 تحدثت عن تكليف رئيس الجمهورية لمرشح الكتلة الأكبر بالجلسة الأولى للبرلمان، وطالما أن التكليف حصل بالتوافق بين كتلتي الإصلاح والبناء بعد تلك الجلسة، ولم تتم تسمية الكتلة الأكبر، فتلك الفقرة أصبحت من الماضي".

وأضاف أن الفقرتين 3 و5 من المادة نفسها تحدثتا عن وضع آخر يتضمن تكليف رئيس الجمهورية لمرشح رئاسة الوزراء دون الحديث عن مسمى كتلة أكبر.

وأضاف الخالدي: وفقاً لهذه النظرة القانونية فإن رئيس الجمهورية لم يخرق الدستور، والحديث بهذا الشأن هو بعيد كل البعد عن الواقع.

وحذر من "خطورة استمرار الضغط على رئيس الجمهورية لخرق الدستور وتمرير مرشح أطراف تسعى لفرض رؤيتها بعيداً عن رؤية الجماهير الغاضبة من المتظاهرين".

وأكد الخالدي، أن النواب الـ170 الموقعين سيلتقون رئيس الجمهورية للتباحث عن آليات الخروج من الأزمة، وتوحيد الرؤى حول مرشح غير جدلي، يلبي تطلعات ومطالب الجماهير وفق القانون وتحت مظلة الدستور.