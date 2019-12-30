شبهات فساد بعشرات مليارات الدنانير في عقود طباعة الكتب المدرسية



دعا النائب علي البديري، الى فتح تحقيق بشأن شبهات فساد وهدر بالمال العام بعقود طباعة المناهج الدراسية، مبينا انه :" لا يحق لوزيرة التربية ابرام عقود مع الشركات على اعتبار ان الحكومة الحالية حكومة تصريف اعمال ".



وقال البديري في تصريح صحفي :" ان وزيرة التربية ليس لها الحق في ابرام عقود مع الشركات ، سواء كانت محلية او اجنبية ، على اعتبار ان الحكومة الحالية حكومة تصريف اعمال ما يحتم عليها تسيير امور الوزارة للفترة الحالية بالشكل الذي لا يؤثر على التزامات الوزارة ازاء الاخرين".



واضاف :" ان اصرار الوزيرة على طبع الكتب الدراسية ، بمبلغ 60 مليار دينار الفائض من موازنة العام الماضي الخاصة بطباعة الكتب ، كخزين للعام المقبل بالرغم من تحفظ وكيل الوزارة ومدير الشؤون الادارية على ذلك ، يثير الشكوك حول وجود شبهات فساد بشأن ذلك".



ف.ا