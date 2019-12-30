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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 30 كانون الأول 2019 11:13 ص

شبهات فساد بعشرات مليارات الدنانير في عقود طباعة الكتب المدرسية

النائب عن تيار الحكمة، علي البديري

دعا النائب علي البديري، الى فتح تحقيق بشأن شبهات فساد وهدر بالمال العام بعقود طباعة المناهج الدراسية، مبينا انه :"  لا يحق لوزيرة التربية ابرام عقود مع الشركات على اعتبار ان الحكومة الحالية حكومة تصريف اعمال ". 

وقال البديري في تصريح صحفي :" ان وزيرة التربية ليس لها الحق في ابرام عقود مع الشركات ، سواء كانت محلية او اجنبية ، على اعتبار ان الحكومة الحالية حكومة تصريف اعمال ما يحتم عليها تسيير امور الوزارة للفترة الحالية بالشكل الذي لا يؤثر على التزامات الوزارة ازاء الاخرين". 

واضاف :" ان اصرار الوزيرة على طبع الكتب الدراسية ، بمبلغ 60 مليار دينار الفائض من موازنة العام الماضي الخاصة بطباعة الكتب ، كخزين للعام المقبل بالرغم من تحفظ وكيل الوزارة ومدير الشؤون الادارية على ذلك ، يثير الشكوك حول وجود شبهات فساد بشأن ذلك". 

ف.ا
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