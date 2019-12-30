التخطيط : التعداد السكاني لايمكن تقديم موعده .. لهذا السبب



اكدت وزارة التخطيط ان موعد اجراء التعداد السكاني محكوم بتوقيتات زمنية محددة ولايمكن تقديمه، مبينة :" ان موعد اجراء الانتخابات من صلاحيات جهات أخرى ولايرتبط باجراء التعداد".



وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريح صحفي :" ان وزارة التخطيط لم تحدد موعد اجراء التعداد السكاني في نهاية 2020 عبثا ، انما هناك خطة وتوقيتات زمنية ومتطلبات يجب استكمالها قبل اجراء التعداد، وهذه تحتاج الى مدة زمنية ".



واضاف الهنداوي :" ان التعداد العام للسكان لايمكن تقديم موعده، كونه محكوما بخريطة وتوقيتات زمنية محددة، حيث يتوجب ان تسبق التعداد تجارب في المحافظات للوقوف على المشاكل، اضافة للترقيم والحصر اللذين يجب ان يستكملا خلال شهرين "، مبينا :" ان عملية اجراء التعداد العام للسكان سيشترك بها 150 الف عداد، مايتوجب تدريبهم واعدادهم بشكل جيد، خاصة ان التعداد سيكون الكترونيا وليس ورقيا ".



واوضح المتحدث :" ان تحديد موعد اجراء الانتخابات لايرتبط بوزارة التخطيط، لكن في حال حدد موعد اجراء الانتخابات مابعد التعداد فبالتالي يمكن الاستفادة من مخرجاته، اما اذا اجريت الانتخابات قبل التعداد فسيتم الاعتماد على بيانات البطاقة التموينية ".



ف.ا