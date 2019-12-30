أكدت مصادر أمنية، مقتل 3 ضباط إيرانيين في الغارات الأميركية على مواقع حزب الله العراقي، مشيرة إلى أن الضباط الإيرانيين القتلى من المتخصصين في صواريخ أرض أرض.

وأشارت إلى ارتفاع قتلى الغارات الأميركية على قواعد حزب الله العراقي إلى 25 قتيلاً بينهم 3 ضباط إيرانيين وإصابة 38.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" قيام طائرات أميركية بشن غارات على مقار لميليشيات حزب الله العراقي، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المقاتلين، من بينهم القيادي في الميليشيات، أبو علي الخزعلي.

واستهدفت المقاتلات من نوع إف 15 الأميركية، وذلك وفق ما ذكر مصدر عسكري أميركي 5 قواعد تابعة لميليشيات حزب الله العراقي: 3 في الأنبار و2 في سوريا.