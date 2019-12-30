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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 30 كانون الأول 2019 11:07 ص

المالية النيابية : الحكومة ستمضي بالموازنة التشغيلية فقط

المالية-النيابية (1)

استبعدت اللجنة المالية النيابية، وصول الموازنة الاتحادية للعام المقبل  ٢٠٢٠ الى مجلس النواب خلال الجلسات القادمة ، مؤكدة :" ان الحكومة ستمضي بالموازنة التشغيلية ".

وقال مقرر اللجنة احمد الصفار في تصريح صحفي :" من المستبعد وصول الموازنة خلال الفترة الحالية بسبب الاوضاع التي تمر بها البلاد" ، مبينا  :" ان الحكومة ماضية بصرف الموازنة التشغيلية والتي تتضمن رواتب موظفي الدولة ". 

واكد الصفار، توقف الموازنة الاستثمارية التي تخص المشاريع الستراتيجية لحين اقرار موازنة ٢٠٢٠ ". 

وكان سعد الحديثي المتحدث الرسمي باسم مكتب رئيس الوزراء المستقيل، اعلن عن اكمال جميع بنود مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2020 منذ بداية الشهر الماضي.

ف.ا
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