التيار الصدري يرهن قبوله بالمرشح لرئاسة الحكومة .. بقول الشارع

رهن القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي، موافقة تياره على اي مرشح لرئاسة الوزراء بقول الشارع .



وقال الزاملي في تصريح صحفي /: ان الرئيس صالح ، والكتل السياسية، مطالبة من الشارع بأن يكون هناك توافق على ترشيح شخصية مقبولة، شخصية غير جدلية، وقادرة على القيام بمهامها خلال فترة الحكومة الانتقالية ".



واضاف انه :" لا يمكن الحكم الآن على اية شخصية يتم ترشيحها، سواء بالايجاب او بالسلب، فهذا الامر يعتمد على ردود الشارع العراقي "، مبينا :" ان التيار الصدري يعتمد في قبول ورفض المرشحين على رد فعل الشارع، فاذا وافق على ترشيح شخصية ما، فالتيار سيوافق عليها، واذا رفضها فالتيار سيرفضها ويمنع تمريرها ".

ف.ا