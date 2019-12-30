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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 30 كانون الأول 2019 10:53 ص

التيار الصدري يرهن قبوله بالمرشح لرئاسة الحكومة .. بقول الشارع

حاكم الزاملي

رهن القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي، موافقة تياره على اي مرشح لرئاسة الوزراء بقول الشارع .

وقال الزاملي في تصريح صحفي /: ان الرئيس صالح ، والكتل السياسية، مطالبة من الشارع بأن يكون هناك توافق على ترشيح شخصية مقبولة، شخصية غير جدلية، وقادرة على القيام بمهامها خلال فترة الحكومة الانتقالية ". 

واضاف انه :" لا يمكن الحكم الآن على اية  شخصية يتم ترشيحها، سواء بالايجاب او بالسلب، فهذا الامر يعتمد على ردود الشارع العراقي "، مبينا :" ان التيار الصدري يعتمد في قبول ورفض المرشحين على رد فعل الشارع، فاذا وافق على ترشيح شخصية ما، فالتيار سيوافق عليها، واذا رفضها فالتيار سيرفضها ويمنع تمريرها ".

 

ف.ا

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