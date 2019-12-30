قصف أمريكي على مقرات لحزب الله العراقي.. والضربة توجع إيران بقتل العشرات من عملائها

شنت الولايات المتحدة 5 غارات على منشآت تابعة لميليشيات كتائب "حزب الله العراقي"، في منطقة القائم بمحافظة الأنبار غربي العراق، حيث أعلن البنتاجون أن الضربات الجوية نتج عنها مقتل القيادي في ميليشيات الكتائب أبو علي الخزعلي.

وذكرت مصادر سياسية، أن طائرات مسيرة، شنت ضربات على مقار الحشد الشعبي "اللواء 45"، في قضاء القائم بمحافظة الأنبار، غربي العراق. مشيرة إلى أن المستهدف من هذه الغارات كتائب حزب الله العراقي.

وكان الجيش العراقي قد قال في بيان في وقت سابق، الجمعة، إن عدة صواريخ أصابت قاعدة "كي وان" العسكرية العراقية، التي تضم قوات أمريكية وعراقية قرب مدينة كركوك الغنية بالنفط.

وذكرت مصادر مطلعة، أن "حصيلة الضربة على مقرات اللواءاين 45 و46 بلغت 19 قتيلا و35 جريحا".

وأوقعت الضربات الجوية الأميركية عشرات القتلى والجرحى بين عناصر تلك الكتائب، بينهم معاون آمر اللواء 45، بحسب ما أعلن الحشد الشعبي.

وجاءت الضربة ردا سريعا على استهداف عشرات الصواريخ لقاعدة عسكرية في كركوك، ما أدى إلى مقتل أميركي.

وكانت الولايات المتحدة قد توعدت الميليشيات العراقية الموالية لإيران في 12 ديسمبر بـ"الرد بقوة عسكرية حاسمة" على الهجمات التي استهدفت قواعد عسكرية تستضيف قوات أميركية.

وأدرجت الولايات المتحدة كتائب حزب الله العراقية على القائمة السوداء في الولايات المتحدة.

ورغم أن تأسيس فصائل الحشد الشعبي جاء بفتوى المرجعية الشيعية في 2014، تحت قيادة القوات المسلحة العراقية، إلا أن كتائب حزب الله يعود تأسيسها إلى ما قبل ذلك وتحديدا في عام 2007.

وأسس الكتائب أبو مهدي المهندس، مستشار قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني بعدما فك ارتباطه بمنظمة بدر.

والمهندس معروف بـ 19 اسما حركيا، وفرضت الولايات المتحدة عليه عقوبات في 2009.

وتلقى عناصر كتائب حزب الله في العراق تدريبات متقدمة، وتم تزويدهم بمعدات أكثر تطورا من الميليشيات الأخرى المدعومة من إيران وفق تقرير نشره معهد واشنطن في 2015.

تحمل الكتائب نفس الاسم الذي تحمله صديقتها اللبنانية، لكن كتائب حزب الله في العراق لا ترتبط بحزب الله اللبناني بشكل مباشر.

ولكنها تتمتع بعلاقات وثيقة مع "الوحدة 3800" التابعة لحزب الله اللبناني، كما كان المهندس يوظف خبراء لبنانيين لتدريب عناصره على حرب العصابات واستخدام المتفجرات.

وكانت كتائب حزب الله أولى الميليشيات المدعومة من إيران والتي انضمت للقتال في سوريا منذ 2013.

وفي عام 2009 أدرجت الولايات المتحدة "كتائب حزب الله" الشيعية العراقية وأبو مهدي المهندس على قائمتها للإرهاب وفرضت عليهما عقوبات مالية.

وأعلنت وزارة الخزانة تجميد أصول كتائب حزب الله والمهندس لاعتبارهما يشكلان خطرا أمنيا في العراق.