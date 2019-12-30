وفد برلماني يجتمع اليوم ببرهم صالح .. لاقناعه بالعدول عن الاستقالة



كشفت النائبة عن تحالف البناء منار عبد المطلب، ان وفدا برلمانيا سيجتمع هذا اليوم الاثنين برئيس الجمهورية برهم صالح لاقناعه بالتراجع عن نية الاستقالة.



وقالت عبد المطلب في تصريح صحفي :" ان وفدا نيابيا سيتوجه يوم غد الاثنين لمقر اقامة رئيس الجمهورية برهم صالح ببغداد ، لاقناعه بالتراجع عن نية الاستقالة ، لكون البلاد تمر بمرحلة سياسية صعبة" ، مبينة :" ان صالح يقع على عاتقه اختيار شخصية تنهي الازمات الحالية وتحقق بناء المدارس وارجاع الطلبة لمدارسهم".



واضافت :" ان الكتل السياسية طرحت ثلاثة أسماء مستقلة لتولي منصب رئاسة الوزراء ، هي توفيق الياسري وعبد الغني الاسدي ومصطفى الكاظمي ، وجميع تلك الاسماء تحظى بالمقبولية" ، لافتة الى :" ان اختيار احدى الشخصيات امر محصور برئيس الجمهورية ".



ف.ا