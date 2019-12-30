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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 30 كانون الأول 2019 10:48 ص

ما هي مهمة هوشيار زيباري في بغداد ؟

هوشيار زيباري

اعلن مصدر مطلع عن وصول عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني  هوشيار زيباري الى بغداد في زيارة غير معلنة.

وقال المصدر ، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه :"  ان زيباري يزور بغداد حالياً ، بتوجيه من زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني ، في مسعى لاستبدال رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح بنائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصاد وزير المالية فؤاد حسين ". 

واضاف :" ان توتراً برز مؤخرا بين زعماء تحالف البناء ورئيس الجمهورية برهم صالح على خلفية رفض الاخير تكليف مرشحهم لرئاسة الوزراء، الامر الذي دفع بزعيم تحالف الفتح هادي العامري الى مطالبة الحزب الديمقراطي باستبدال رئيس الجمهورية الذي يمثل الاتحاد الوطني الكردستاني،  بآخر عن الحزب الديمقراطي". 

وتابع :" ان العامري ابلغ بارزاني خلال اتصال هاتفي، ان كتلته سوف تصوت لسحب الثقة عن برهم صالح، ودعم فؤاد حسين لتولي منصب رئيس الجمهورية بدلا عنه ".

 

ف.ا

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