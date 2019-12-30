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الإثنين, 30 كانون الأول 2019
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 30 كانون الأول 2019 10:41 ص

الدفاع: اعادة اكثر من ستين الف منتسب من المفسوخة عقودهم

وزارة الدفاع العراقية


اعلنت وزارة الدفاع،  ان مجموع العائدين من المفسوخة عقودهم الى الخدمة بلغ اكثر من ستين الف منتسب.

وقالت الوزارة في بيان ، ان" عدد الذين تم إعادتهم الى الخدمة من المفسوخة عقودهم بلغ /60/ الفاً و/766/ منتسباً.

ف.ا
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