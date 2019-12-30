الدفاع: اعادة اكثر من ستين الف منتسب من المفسوخة عقودهم

اعلنت وزارة الدفاع، ان مجموع العائدين من المفسوخة عقودهم الى الخدمة بلغ اكثر من ستين الف منتسب. وقالت الوزارة في بيان ، ان" عدد الذين تم إعادتهم الى الخدمة من المفسوخة عقودهم بلغ /60/ الفاً و/766/ منتسباً. ف.ا Copy أخبار متعلقة الدفاع : أكثر من 54 ألفا عدد العائدين من المفسوخة عقودهم .. حتى الآن الدفاع تعيد ما يقارب من اربعين الفا من المفسوخة عقودهم الى الخدمة الدفاع تعيد اكثر من 12 الف من المفسوخة عقودهم الى الخدمة نائبة تكشف عن اتفاق لإعادة 33 ألف منتسب من المفسوخة عقودهم إلى الخدمة بالمحافظات المحررة خطة لإعادة 33 ألفا من المفسوخة عقودهم إلى الخدمة في 5 محافظات القوات الامنية تعيد اعمار وتأهيل جسر حيوي غربي الانبار