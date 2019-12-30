الدفاع: اعادة اكثر من ستين الف منتسب من المفسوخة عقودهم





اعلنت وزارة الدفاع، ان مجموع العائدين من المفسوخة عقودهم الى الخدمة بلغ اكثر من ستين الف منتسب.



وقالت الوزارة في بيان ، ان" عدد الذين تم إعادتهم الى الخدمة من المفسوخة عقودهم بلغ /60/ الفاً و/766/ منتسباً.



ف.ا