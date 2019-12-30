التربية توضح موضوع استثناء بعض كوادر الوزارة من قانون التقاعد الجديد





أوضحت وزارة التربية، استثناء بعض كوادر الوزارة من قانون التقاعد الجديد.



وقالت الوزارة في بيان إن وزيرة التربية سها خليل العلي بك "سبق وان طرحت خلال اجتماعات مجلس الوزراء موضوع استثناء اساتذة الاختصاصات النادرة والكوادر الاشرافية وخبراء الوزارة من قانون التقاعد الجديد الذي صوت عليه مجلس النواب مؤخرا بسبب حاجة الوزارة لهم".



واشارت الوزيرة الى أن "وزارة التربية تنتظر الرد من مجلس الوزراء بخصوص موضوع الاستثناء بعد رفعه الى مجلس النواب والتصويت عليه".



وأكدت وزيرة التربية "حاجة وزارة التربية الماسة الى أساتذة الاختصاص النادر والكوادر الاشرافية وخبراء وزارة التربية،.



ف.ا