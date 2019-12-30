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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 30 كانون الأول 2019 10:35 ص

محمد علاوي: لن اتسلم رئاسة الوزراء دون موافقة المتظاهرين

محمد توفيق علاوي


أكد المرشح لرئاسة الوزراء، محمد توفيق علاوي، أنه لن يتسنم المنصب دون موافقة المتظاهرين.

وقال علاوي في بيان: إن “خطورة ما يمر به العراق العظيم من أحداث قاهرة قد تؤدي -لا سامح الله- الى ما لا يحمد عقباه، ومن خلال متابعتنا لسياقات ما يجري في الساحة السياسية من قرب انفراج يلوح في الأفق قادم من ترشيح ثلاث شخصيات من قبل تحالف البناء لشغل منصب رئيس مجلس الوزراء، وهم الفريق عبد الغني الأسدي والفريق توفيق الياسري والمهندس محمد توفيق علاوي،”.

واضاف “آمل في نهاية المطاف أن يتم اختيار احدى هذه الشخصيات الثلاث بالتنسيق مع المواطنين المتمثلين بالمتظاهرين السلميين الكرام لقيادة البلد الى شاطئ السلام وتحقيق مطالب المواطنين في اجراء انتخابات شفافة ونزيهة طبقاً لقانون الانتخابات الجديد، ووضع الاسس لتأسيس نظام سياسي جديد قائم على العدل والمساواة والمطالب الحقة والمشروعة للمواطنين الكرام، وتشكيل حكومة تمثل صوت الشعب الحقيقي بعيداً عن المحاصصة والفساد، وتحقيق الاستقرار في العراق ودول المنطقة”.

وتابع البيان أن “أولى الخطوات التي يجب اتخاذها هو ايقاف حالة الاحتقان ومواجهة التظاهرات السلمية، والسعي للإفراج عن المختطفين ومعالجة الجرحى وتعويض الشهداء ومعاقبة المسؤولين عن الدماء التي أريقت على مذبح الكرامة والحرية والاباء”. موضحاً أن “الواقع الجديد ما هو إلا نتاج هذه الدماء الطاهرة والغالية علينا وعلى ابناء الوطن؛ ويجب أن يكون لأبناء الشعب الكريم دور مفصلي في المشاركة في العملية السياسية والحكومة القادمة، فضلاً عن توفير آليات جديدة تمكن أبناء الوطن من تصحيح مسار العملية السياسية متى ما اقتضت المصلحة الوطنية ذلك”.

واشار البيان إلى أنه “إني مستمر في اسناد المطالب الحقة للمتظاهرين السلميين والنهوض ببلدنا، وأؤكد اني لست مستعداً لتسنم هذا المنصب ما لم احظ بموافقة المتظاهرين، واني سواء تسنمت أي منصب أو لم يحصل ذلك، فهدفي خدمة البلد من اي موقع” ..

ف.ا
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