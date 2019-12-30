نائب مستقل يدعو الفرقاء السياسيين لان يفكروا في مصلحة الوطن





دعا النائب المستقل، عامر الفائز، الكتل السياسية الى الاخذ بنظر الاعتبار المرحلة الراهنة، والتي تعد من اصعب المراحل بتسمية رئيس وزراء يحظى بمقبولية الجميع لإنهاء الازمة.



وقال الفائز على جميع الفرقاء السياسيين، والنخب المتصدية، ان يفكروا في مصلحة الوطن، ويجعلوها هي العليا فوق المصالح الحزبية والفئوية. لافتا الى: ان الخروج من الازمة يكمن في اختيار تحالف البناء مرشحا تتوافق عليه الكتل السياسية، ويكون مرضيا من قبل الجماهير، وقد اعطيت مواصفات هذه الشخصية، على ان يكون من التكنوقراط ومستقلا ونزيها، وغير ممارس لأية سلطة تنفيذية او تشريعية خلال هذه الفترة الماضية.



واضاف: ان هذه الموصفات موجودة في الكثير من العراقيين، وعليهم ان يختاروا ضمن هذه المواصفات، ليكون هو الحل الوحيد للخروج من هذه الازمة. مرجحا حسم منصب رئيس الوزراء خلال الايام القليلة المقبلة.



ف.ا