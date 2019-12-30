تحالف سائرون:نرفض اي مرشح تقدمه الكتل السياسية



اكد النائب عن تحالف سائرون، رياض المسعودي، رفض تحالفه لأي مرشح تقدمه الكتل السياسية، لافتا الى ان تحالف سائرون سيذهب الى المعارضة البناءة، ولن يشترك في تشكيل الحكومة المقبلة.



وقال المسعودي”: منذ طرح الكتل السياسية لأسماء مرشحة لرئاسة الوزراء قبل 20 يوما تقريبا، كان موقف تحالف سائرون ثابتا من رفض هذه الاسماء، وما زال التحالف يرفض اي اسم تطرحه الكتل السياسية، لان هذا المرشح عند تكليفه، حتى لو كان مستقلا، سيكون مدينا للكتل التي رشحته، وكما نعلم أن رئيس الوزراء المقبل لديه تحديات كبيرة، اهمها مكافحة الفساد، وملفات الفساد كلها موجودة لدى هيئة النزاهة والقضاء والادعاء العام، فهي تحتاج الى التحريك، وهذه الكتل قد لا تجعل رئيس الوزراء الجديد يعمل بكل حرية في مكافحة الفساد، وبالتالي تحريك هذه الملفات.



واضاف: نرفض اي مرشح تطرحه الكتل السياسية حتى لو كان مستقلا، ونطالب بأن يكلف رئيس الجمهورية شخصية مستقلة تنطبق عليها المواصفات المحددة ضمن الاليات الدستورية، لان المادة 76 اولا من الدستور تجيز لرئيس الوزراء تكليف شخصية دون الرجوع الى الكتل، لان رئيس الوزراء المقبل سيهيء لإجراء انتخابات مبكرة، فلا يمكن ان يميل لأية جهة سياسية.



ولفت الى: ان تغريدة السيد مقتدى الصدر الاخيرة تأكيد على دور تحالف سائرون في المعارضة البرلمانية الذي اتخذها منذ اكثر من 6 اشهر، وبالتالي سنذهب الى المعارضة البناءة، لكن هذا لا يعني الانزواء، وانما سيكون لنا موقف ازاء كل المحاولات التي تلتف على مصالح الشعب.



وقال: ان معارضتنا مبنية على اساس رفض مرشحي الكتل السياسية لرئاسة الوزراء، وعدم مشاركتنا في تشكيل الحكومة المقبلة لحين اجراء الانتخابات، فضلا عن رفضنا للقوانين التي لا تتناسب وطبيعة المرحلة وحالة الشعب مع عمليات الاصلاح.



ف.ا