عبد المهدي يؤكد لقائد الدرك الإيطالي أهمية تدريب وتأهيل قوات حفظ النظام





اكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أهمية تدريب وتأهيل قوات حفظ النظام للقيام بواجباتها في حماية الأمن والمواطنين.



وقال بيان لمكتبه ان عبدالمهدي ،استقبل القائد العام لقوات الشرطة العسكرية الايطالية (الدرك) الجنرال جيوفاني نيستري ، وجرى خلال اللقاء بحث التعاون بين البلدين في المجالين العسكري والأمني .



وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية تدريب وتأهيل قوات حفظ النظام للقيام بواجباتها في حماية الأمن والمواطنين وضمان أدائها لواجباتها بشكل مهني ، مبينا ان القوات العراقية نجحت في التصدي للإرهاب وعصابة داعش ، وفي ظل النظام الديمقراطي الذي يقر حق التظاهر السلمي قمنا بتشكيل قوة حفظ القانون لحماية المتظاهرين وحفظ أمن ومصالح المواطنين ولتجنب حدوث الأخطاء ، وبالفعل تم تدريب آلاف العسكريين العراقيين المنخرطين في قوات حفظ القانون وتم الاتفاق ان تنظم دورات لتدريب مدربين عراقيين بكفاءة عالية لاستكمال مهمات تدريب قوات حفظ القانون .



واعرب المسؤول الايطالي عن رغبة بلاده بتطوير علاقات التعاون القائمة بين البلدين.



ف.ا