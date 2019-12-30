صالح يلتقي عبد المهدي ويبحثان 3 ملفات

ألتقى رئيس الجمهورية، برهم صالح، رئيس حكومة تصريف الاعمال عادل عبد المهدي. وبحث الرئيسان صالح وعبد المهدي حسب بيان رئاسي ثلاثة ملفات هي الإسراع بتشكيل الحكومة وتحقيق مطالب المتظاهرين و الأوضاع السياسية والأمنية". ف.ا Copy أخبار متعلقة نائب يكشف عن " ملفات كارثية " وهدر بالمليارات في حكومة عبد المهدي تفاصيل ما جرى في لقاء صالح وعبد المهدي اليوم.. والبرلمان يعقد جلسته عاجل.. صالح: أحلنا ملفات الفساد إلى القضاء وبدأنا بإعداد قانون انتخابات جديد التميمي تسلم عبد المهدي ملفات فساد خطيرة بشأن عقارات الدولة رئيس الجمهورية يبعث برقية تعزية الى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بوفاة الأمير بندر بن عبد العزيز عبد المهدي : مجلس مكافحة الفساد سيفتح ملفات تهريب النفط والمخدرات