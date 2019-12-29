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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 29 كانون الأول 2019 05:10 م

البناء: الاتفاق على حسم اسم مرشح الحكومة خلال 24 ساعة والياسري الأوفر حظا

البناء

أعلن تحالف البناء، الاحد، عن اتفاق سياسي بمواصلة الاجتماعات لاختيار مرشح مستقل خلال 24 ساعة لمنصب رئيس الوزراء، مبينا ان ثلاث شخصيات مستقلة تتنافس بالترشيحات والآراء مجمعة وذاهبه باتجاه توفيق الياسري.
وقال النائب عن البناء فاضل جابر  ان “تم استبعاد مرشح البناء رسميا اسعد العيداني واجراء حوارات بين الكتل السياسية كافة للتوافق حول شخصية مستقلة”.
وأضاف ان “الاجتماعات بين الكتل السياسية انتهت بالاتفاق على اختيار شخصية مستقلة بعيدة عن الأحزاب”، لافتا الى ان “الاتفاق جرى على ترشيح ثلاث شخصيات واختيار أحدها”.
وتابع ان “الشخصيات المطروحة هي محمد توفيق علاوي وعبد الغني الاسدي وتوفيق الياسري”، مبينا ان “الأصوات والاجماع يذهب حاليا باتجاه حسمها لتوفيق الياسري”.
وأوضح انه “سيتم حسم امر الكتل السياسية موقفها خلال 24 ساعة وتسليم الاسم الى رئيس الجمهورية لإعلانه مرشح الحكومة المقبلة بالتوافق”.

ع د

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