بالوثيقة.. جدول أعمال جلسة الغد أبرزها مناقشة التعديل الثاني لقانون التقاعد
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عاجل.. البرلمان يعلن جدول أعماله لجلسة الخميس.. ومن بينه القراءة الثانية للتعديل الثاني لقانون التقاعد
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البرلمان يُنهي قراءة مشروع التعديل الأول لقانون صندوق دعم الأقسام الداخلية
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النزاهة تعلن تفاصيل التعديل الأول لقانون صندوق استرداد أموال العراق
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نائب يكشف مميزات التعديل الجديد لقانون الانتخابات ويؤكد: أفضل من سابقه
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الصيادي يطالب بتأجيل التصويت على التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات
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نائب يكشف عن اتفاق واجماع على تمرير التعديل الاول لقانون الموازنة العامة