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الأحد, 29 كانون الأول 2019
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 29 كانون الأول 2019 05:02 م

مكتب عبد المهدي يوضح سبب عدم إرسال الحسابات الختامية لمجلس النواب

عبد المهدي
 بين المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء المستقيل، سعد ألحديثي، الأحد، سبب عدم إرسال مجلس الوزراء الحسابات الختامية منذ عام 2013 وحتى العام الجاري لمجلس النواب رغم وعدها بتقديمها قبل تقديم الاستقالة.
وقال ألحديثي في تصريح  ، إن “مجلس الوزراء مستمر بإكمال الحسابات الختامية للاعوام السابقة وأكمل جزء منها”، لافتا إلى إن “العائق القانوني يقف خلف عدم إرسالها لمجلس النواب”.
وأضاف أن “تحول الحكومة لتصريف أعمال يومية بعد استقالتها يمنعها من إرسال مشاريع القوانين”، مبينا أن “الحسابات الختامية ترسل مع قانون الموازنة الاتحادية كملحق ويتم مناقشته داخل مجلس النواب”.
وأكد رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، في وقت سابق، أن مجلس الوزراء سيرسل لمجلس النواب الحسابات الختامية منذ 2013 ولغاية الآن.
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