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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 29 كانون الأول 2019 04:59 م

العراق يحقق أعلى Yنتاج من الطماطl منذ 2003

الطماطم

أعلنت وزارة الزراعة، الاحد، أن إنتاج محصول الطماطة هذا العام هو الأعلى منذ عام 2003 ويكفي لتغطية حاجة السوق المحلية منه في كافة المحافظات، مع استمرار منع استيراده من كافة المنافذ الحدودية.
وقالت الوزارة في بيان  له إن “معدلات إنتاج القطاع الزراعي من محصول الطماطة تأتي نتيجة سياسة دعم وحماية المنتج المحلي التي اتبعتها الوزارة خلال العام الحالي عن طريق زيادة رقعة المساحات الزراعية لهذا المحصول وغيره من المحاصيل في خطتها الزراعية الموسمية”.
وأضاف البيان أن معدلات الإنتاج تأتي ايضا “مع استمرار منع استيراد محصول الطماطة من كافة المنافذ الحدودية نتيجة لوفرة الإنتاج وكفايته في الأسواق المحلية تطبيقا للروزنامة الزراعية الموضوعة من قبل الوزارة، حيث بلغت الطاقة الإنتاجية لقضاء الزبير من محصول الطماطة أكثر من (800) ألف طن يوميا وهي كمية تكفي لسد حاجة محافظات العراق كافة يضاف إليها إنتاجية باقي المحافظات من هذا المحصول”.
وأكدت الوزارة، “مواصلتها دعم الفلاحين والمزارعين من خلال توفير المستلزمات الزراعية اللازمة لتشجيعهم على الاستمرار في زراعة محصولهم تزامنا مع تنفيذ حملة حماية المنتج المحلي وإشاعة هذه الثقافة بين الفلاحين والمواطنين للوصول الى الاكتفاء الذاتي في مختلف المحاصيل الزراعية ودعما للاقتصاد الوطني”. 

ع د

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