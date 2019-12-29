حزب برهم صالح يؤيد استمرار حكومة عبد المهدي !

أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني الذي ينتمي اليه رئيس الجمهورية برهم صالح، عن تأييده لاستمرار حكومة تصريف الاعمال برئاسة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.



وقال القيادي بالحزب غياث السورجي في تصريح متلفز :" ان معظم قيادات الاتحاد الوطني الكردستاني تؤيد استمرار حكومة تصريف الاعمال ، بسبب عدم الاتفاق على رئيس وزراء بديل لعبد المهدي ".



واضاف السورجي :" ان القيادة الجديدة للاتحاد الوطني الكردستاني ستعقد اجتماعا بشأن التطورات الحالية، وستوافق على اي مرشح يحظى برضا الجميع ".