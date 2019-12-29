بعد رفض جميع مرشحيه .. البناء بصدد ترشيح " شخصية مستقلة " !

أعلن النائب أمجد العقابي، ان تحالف "البناء" بصدد طرح شخصية مستقلة لتسنم منصب رئيس الوزراء.



وقل العـقابـي في تصريح صحفي :" ان رسالة المرجعية الدينية كانت واضحة بعدم رضاها عما يجرى في الوسط السياسي بالوقت الحالي، ما ادى الى حصول ردود فعل لدى تحالف الـبـنـاء بـعـد ان امـتـنـعـت المـرجـعـيـة عن التطرق للواقع السياسي فـي خطبتها الجمعة الماضية".



واشار الى :" ان تـحـالـف الـبـنـاء بـصـدد طـرح شــخــصــيــة مـسـتـقـلـة بــعــيــدة عـــن اي تـأثـيـر حـزبـي ، لـتـسـنـم مـنـصـب رئـيـس الـوزراء"، مـتـوقـعـاً وجـود زيـارة مرتقبة لـلـتـحـالـف لـرئـيـس الـجـمـهـوريـة بـرهـم صالح ، لتقديم مرشحه استعداداً لطرحه في مجلس النواب".



وكان رئيس الجمهورية برهم صالح اعتذر عن تقديم اي مرشح من مرشحي تحالف " البناء " لرئاسة الوزراء ، ولوح بتقديم استقالته قبل ان يغادر الى السليمانية .