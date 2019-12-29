"البناء" يقيم دعوى قضائية ضد برهم صالح

كشف النائب في البرلمان، حسين عرب عن اقامة تحالف البناء دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية برهم صالح.



وقال عرب في تصريح صحفي :" ان تحالف البناء قرر اقامة دعوى على رئيس الجمهورية أمام المحكمة الاتحادية بتهمة خرق الدستور"، مبينا :" ان البناء يسعى لاقالة رئيس الجمهورية في سياق المادة الدستورية التي تلزم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح الكتلة الأكبر ، والبرلمان هو من يمنحه الثقة اولا".



ورأى النائب، انه "من الصعب إقالة رئيس الجمهورية في مثل هذه الظروف بالتأكيد لأسباب كثيرة معروفة".