رئيس الجمهورية يعود إلى بغداد ويبدأ استكمال مشاورات ترشيح رئيس الوزراء

أعلن مصدر في رئاسة الجمهورية ان الرئيس برهم صالح عاد الى العاصمة بغداد في ساعة متاخرة من ليلة امس قادما من السليمانية.



وقال المصدر في تصريح صحفي :" ان الرئيس عاد الى العاصمة في ساعة متاخرة من ليلة امس ، بعد زيارة للسليمانية لمتابعة واستكمال نتائج انتخابات حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ".



واضاف انه :" من المؤمل ان يبدأ الرئيس اليوم استكمال مشاورات المرشح لمنصب رئيس الوزراء ".



وكان رئيس الجمهورية برهم صالح، رفض الخميس الماضي تكليف مرشح كتلة البناء البرلمانية محافظ البصرة اسعد العيداني برئاسة الحكومة، وابدى استعداده لتقديم استقالته الى البرلمان، ثم غادر الى مدينة السليمانية.

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