النزاهة تحبط محاولة لصرف قرض بعشرين مليار دينار بمعاملة صورية بضمانة رئيس مجلس محافظة بابل

أحبطت هيئة النزاهة محاولة لصرف قرض بعشرين مليار دينار بمعاملة صورية بضمانة رئيس مجلس محافظة بابل.



وذكر بيان للهيئة : تم ضبط أصل معاملة منح قرض بمبلغ /20/ مليار دينار في المصرف الصناعي في بابل لمصلحة أحد المقترضين؛ لغرض إنشاء معمل إنتاج غازات صناعية، لافتة إلى أن المعاملة صورية قام بترويجها نجل رئيس مجلس محافظة بابل باعتباره وكيلاً للمقترض، فيما كان الضامن للقرض رئيس مجلس المحافظة.