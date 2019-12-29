التعلق بأذيال المرجعية .. دهاء برهم صالح تفوق على أجندات وكلاء إيران



يبدو أن رسالة برهم صالح الى البرلمان وصلت بشكل واضح وجلي ، ووضعت النقاط على حروف الكتل السياسية المتمسكة باجنداتها ، بان مرشحا لرئاسة الوزراء على مقاساتها هي ، امر لايمكن تحقيقه ، وعليها ان ترضخ للامر الواقع وتعيد النظر بحساباتها ..



لغة الخطاب تغيرت بدءا من يوم امس ، وبدأ الكلام يدور حول ضرورة حل الازمة باسرع ما يمكن ، وان تقديم " تنازلات " امر لا مفر منه للخروج من هذه الازمة الخانقة ، وتراجع الكلام عن التسويف والمماطلة والخرق الدستوري ..



هذا التغير " الدراماتيكي " في رؤية الكتل تزامن مع عودة الرئيس برهم صالح من السليمانية الى بغداد ، ما يشير الى ان هناك ما يجري الاعداد له على وفق اتفاقات وتوافقات جديدة ، بعد ان اسقط بيد تحالف " البناء " وخابت مساعيه لفرض مرشحه تحت راية " الكتلة الاكبر "..



ضمن هذا الاتجاه كشف النائب عن تيار "الحكمة " اسعد المرشدي، عن توجه الكتل السياسية المعارضة ، لدعم اختيار رئيس وزراء مستقل خلال الاسبوع المقبل، بعد اتصالات اجراها رئيس التيار عمار الحكيم ورئيس ائتلاف "النصر" حيدر العبادي مع رئيس الجمهورية برهم صالح.



المرشدي اكد ان عودة رئيس الجمهورية ، جاءت بعد اتصالات مع بعض القيادات السياسية بضمنها عمار الحكيم وحيدر العبادي .



وبطبيعة الحال ، لم يكن لبرهم صالح ، ان يعود دون الحصول على ضمانات بفسح المجال له دون ضغوط ، لتقديم مرشح مقبول لرئاسة الحكومة الانتقالية ..



المرشدي اوضح :" ان الكتل المعارضة، وهي الحكمة وسائرون والوطنية والنصر ، التي يمثلها عمار الحكيم ومقتدى الصدر واياد علاوي و حيدر العبادي ، ستتحرك من اجل اختيار رئيس وزراء مستقل بعد التفاوض مع البناء والقوى السنية الاخرى ، بعد ان اصبح الوضع لا يتحمل المزيد من التـأخير "، مؤكدا انه :" سيتم حسم جميع القضايا الخلافية الاسبوع المقبل ، وبضمنها تكليف رئيس الوزراء المقبل".



وحتى يصبح حسم القضايا ممكنا بالفعل ، فلابد من تقديم تنازلات من بعض الكتل وابداء شيء من المرونة ..



وهذا ما اشار اليه رعد المكصوصي النائب عن تحالف "سائرون" المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر .



المكصوصي اكد :" ان الخروج من ازمة تسمية رئيس الحكومة سيكون قريبا ، اذا ما تنازلت الكتل عن اصرارها بمخالفة ارادة الشعب ، وبعكسه سيكون الحل بعيدا ومعقدا ".



واوضح :" ان اناطة تسمية رئيس الحكومة المقبل ، ليست محصورة بشخص رئيس الجمهورية ولا بكتلة محددة"، في اشارة الى تحالف البناء الذي يصر على انه صاحب الكتلة البرلمانية الاكبر.



ولاجل ايجاد مبرر وتخريج لهذا التراجع من قبل الكتل السياسية بما يحفظ لها ماء وجهها ، لجأت مرة اخرى الى التعلق باذيال المرجعية الدينية ..ووجدت في عدم تطرق المرجعية في خطبة الجمعة الاخيرة الى الشأن السياسي ، ضالتها المنشودة ..



فقد اكد النائب منصور البعيجي " ان عدم تطرق المرجعية في خطبتها الى الشأن السياسي دليل على استياء المرجعية عما يجري بالساحة السياسية من فوضى وتخبط بين القوى السياسية التي او صلت البلد الى مانحن عليه من ازمة مستمرة بدون حل ".



النائب عن ائتلاف "دولة القانون" ، الذي يتزعمه نوري المالكي ، دعا القوى السياسية كافة الى :" ان تتدارك الازمة الحالية وتعي خطورة الوضع الذي يمر به البلد "، مبينا :" ان الوضع ، اذا بقى على ماهو عليه ، فان البلد يسير نحو المجهول بسبب تعنت القوى السياسية والاهتمام بمصالحها الخاصة بعيدا عن مصلحة البلد "..



وخلص الى القول :" على جميع الاحزاب السياسية ان تدرك ان عدم تطرق المرجعية الى الشان السياسي ، يعني ان ناقوس الخطر دق وعلى العقلاء ان يتداركوا الامر "..

ع د

Copy أخبار متعلقة سائرون: سنقف ضد أي محاولات لعزل الرئيس صالح