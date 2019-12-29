بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 29 كانون الأول 2019
آخر الأخبار
متظاهرون يقطعون الطريق الرابط بين الديوانية والنجف متظاهرو ذي قار يغلقون عددا من الجسور المتظاهرون يلوّحون بإجراءات تصعيدية.. ويهددون باقتحام المنطقة الخضراء في بغداد برهم صالح يتحصن بالمتظاهرين.. وفشل محاولات التسويات السياسية لاحتواء التظاهرات الرافدين: تحويل رواتب المتقاعدين المتواجدين في بعض الدول عبر فروعه بالخارج في ساحة التحرير.. تسريحة النجم إلفيس بريسلي شائعة بين المتظاهرين الشبان سيناتور أميركي يحذر إيران من "عواقب وخيمة" بعد هجوم كركوك استشهاد 490 شخصا في تظاهرات العراق.. وإصابة أكثر من 22 ألف آخرين ضبط عائلة عراقية من 5 أفراد بجوازات سفر فرنسية مزورة كانت تنوي السفر على طائرة قطرية محلل سياسي: الأذرع الإيرانية في العراق تقف وراء الهجوم على قاعدة "كي ون" العسكرية الأميركية في كركوك
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 29 كانون الأول 2019 01:59 م

التربية تصدر بيانا بشأن “الاعتداء” على تربية الرصافة الثانية

وزارة التربية

استنكرت وزارة التربية، اليوم الاحد، الاعتداء الذي تعرضت له مبنى مديرية تربية الرصافة الثانية من قبل بعض “المحتجين الغاضبين” واجبار الموظفين والمراجعين على مغادرة المبنى بالقوة.
وذكر بيان للوزارة  ، أن “وزيرة التربية سها خليل العلي بك تابعت الموقف في المديرية من خلال اتصالاتها مع القيادات والأجهزة الأمنية من اجل تدارك الموقف”.
وطالبت الوزيرة، بحسب البيان، الاجهزة الامنية بـ”توفير الحماية الكاملة للمديرية باعتبارها صرحا تربويا”، مشددة على “إيلاء سلامة الكوادر التربوية الأهمية القصوى”.
وبينت الوزارة، أن “ القوات الأمنية تقوم حاليا بمعالجة الموقف مع مراعاة عدم حدوث اية احتكاكات تجنبا لوقوع اضطرابات”.

ع د


أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
هيئة النزاهة

النزاهة تحبط محاولة لتهريب نسخة نادرة للتوراة بربع تريليون دينار 29 كانون الأول 2019 01:38 م

مصرف الرافدين

مصرف الرافدين يعلن عن تحويل رواتب المتقاعدين في بعض الدول عبر فروعه بالخارج 29 كانون الأول 2019 11:54 ص

مدينة بتروكيماوية

مدينة متكاملة للبتروكيمياويات في البصرة خلال 5 سنوات 29 كانون الأول 2019 11:32 ص

قطع طريق

متظاهرون يقطعون الطريق الرابط بين الديوانية والنجف 29 كانون الأول 2019 10:45 ص

مظاهرات-في-ذي-قار

متظاهرو ذي قار يغلقون عددا من الجسور 29 كانون الأول 2019 10:39 ص

مصرف الرافدين

الرافدين: تحويل رواتب المتقاعدين المتواجدين في بعض الدول عبر فروعه بالخارج 29 كانون الأول 2019 09:51 ص

download

لأول مرة.. توقف الإنتاج في حقل نفطي بالعراق منذ بدء التظاهرات 28 كانون الأول 2019 08:25 م

جثة

العثور على جثة محترقة بالقرب من جسر الأحرار وسط بغداد 28 كانون الأول 2019 04:34 م

التعليقات