التربية تصدر بيانا بشأن “الاعتداء” على تربية الرصافة الثانية

استنكرت وزارة التربية، اليوم الاحد، الاعتداء الذي تعرضت له مبنى مديرية تربية الرصافة الثانية من قبل بعض “المحتجين الغاضبين” واجبار الموظفين والمراجعين على مغادرة المبنى بالقوة.

وذكر بيان للوزارة ، أن “وزيرة التربية سها خليل العلي بك تابعت الموقف في المديرية من خلال اتصالاتها مع القيادات والأجهزة الأمنية من اجل تدارك الموقف”.

وطالبت الوزيرة، بحسب البيان، الاجهزة الامنية بـ”توفير الحماية الكاملة للمديرية باعتبارها صرحا تربويا”، مشددة على “إيلاء سلامة الكوادر التربوية الأهمية القصوى”.

وبينت الوزارة، أن “ القوات الأمنية تقوم حاليا بمعالجة الموقف مع مراعاة عدم حدوث اية احتكاكات تجنبا لوقوع اضطرابات”.

ع د



