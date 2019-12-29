الأمن النيابية تكشف أسباب زيارة بومبيو لقاعدة عين الأسد

استبعدت لجنة الامن والدفاع النيابية , اليوم الاحد، أن تكون زيارة وزير الخارجية الامريكية مايك بومبيو الى قاعدة عين الأسد امس السبت بمناسبة الاحتفال باعياد الميلاد, مؤكدة ان الزيارة لن تخلو من مأرب سياسية خاصة.

وقال عضو اللجنة النائب مهدي تقي في تصريح له , ان ” زيارة وزير الخارجية الامريكية مايك بومبيو امس لقاعدة عين الأسد بالتأكيد لن تكون زيارة عادية لمناسبة أعياد الميلاد لكونه وزير سياسي وليس امني”.

وأضاف ان “الزيارة لا تخلو من مآرب سياسية خاصة ونحن نمر بأزمة تسمية رئيس الوزراء المقبل وان الإدارة الامريكية تسعى الى ان يكون رئيس الحكومة المقبلة يتماشى مع سياستها اتجاه العراق والمنطقة”.

يشار الى ان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، وصل امس السبت، إلى قاعدة عين الأسد التي تضم جنودا أميركيين , وتأتي الزيارة بعد يوم من مقتل متعاقد أميركي وإصابة العديد من العسكريين بعد سقوط قذائف عدة على قاعدة “كي وان” العسكرية التي تضم جنودا أميركيين قرب مدينة كركوك.

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