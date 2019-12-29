نائب كردي: رئيس الجمهورية تعرض لضغوط كبيرة من تحالف البناء لتسمية مرشح رئاسة الوزراء

قال النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، شيروان ميرزا، ان هناك ضغوطا كبيرة وغير طبيعية مورست على رئيس الجمهورية، من اجل تسمية احد المرشحين لرئاسة الوزراء المقدمين من قبل تحالف البناء. لافتا الى: ان المرحلة الراهنة تحتاج الى شخص يحظى بمقبولية الجميع.



واضاف: ان رئيس الجمهورية، باعتباره حامي الدستور، رفض أن يخضع لضغوط الكتل السياسية لتمرير مرشحين لا يقبلهم الشارع العراقي، وفضّل ان يستقيل من منصبه بدلا من تأجيج الشارع العراقي وتأزيم الموقف اكثر في الازمة الراهنة، وهذا ما جعله يلوح بالاستقالة.

واوضح: انه في حال استقال رئيس الجمهورية فعلا من منصبه، فسيدخل البلد في فراغ دستوري، لكون الرئيس ليس له نائب يحل محله عند استقالته، وبالتالي سيدخل البلد في فراغ، وهذا يعد ضربة قاصمة للعملية السياسية والدستور.

ولفت الى: ان المرحلة الراهنة تحتاج الى ان يبقى رئيس الجمهورية في منصبه، وان تتنازل جميع القوى السياسية، لا سيما “الشيعية”، عن مصالحها الحزبية والطائفية لتسمية مرشح مستقل مقبول من قبل الجميع سواء من قبل المتظاهرين او الكتل السياسية للخروج من الازمة الراهنة، وإلا فإن الساعات القليلة المتأتية، والايام المقبلة، حساسة جدا للعراق والعراقيين.













