نائب عن المكون الشبكي يستبعد تقديم رئيس الجمهورية استقالته



استبعد النائب الشبكي تقديم رئيس الجمهورية، برهم صالح، استقالته رسميا من منصبه، لافتا الى ان تلويح الرئيس بالاستقالة مجرد ضغط على الكتل لاستبدال مرشحيها.

وقال الشبكي انه في حالة استقالة رئيس الجمهورية فلن يدخل البلد في فراغ دستوري، لان هناك آليات موجودة تعالج هذا الموضوع من خلال تولي رئيس البرلمان ادارة رئاسة الجمهورية، بالاضافة الى مهامه، وفتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية خلال مدة اقصاها شهر، وبالتالي سوف لا يدخل البلد في فراغ.





واضاف: ان اخر مرشح لتحالف البناء كان اسعد العيداني، وبعد ان تم رفضه ربما سيذهب تحالف البناء لطرح مرشح مستقل غير متحزب، ولم يشغل منصبا سياسيا سواء في السلطة التشريعية او التنفيذية، ويحظى بمقبولية من قبل الجميع سواء الكتل السياسية او الشارع العراقي او رئيس الجمهورية لتكليفه، وانهاء الازمة الراهنة.