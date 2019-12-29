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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 29 كانون الأول 2019 01:38 م

النزاهة تحبط محاولة لتهريب نسخة نادرة للتوراة بربع تريليون دينار

هيئة النزاهة

أعلنت هيئة النزاهة، ، تفاصيل عملية إحباط تهريب آثار نفذتها ملاكاتها في ذي قار، مؤكدة ضبط نسخة قديمة ونادرة للتوراة ومبلغ قدره{200,000,000} مليون دولار. 

واشار معاون المدير العام لشؤون التحقيقات ومدير مكتب تحقيق ذي قار، في معرض حديثهما عن تفاصيل عملية القبض، إلى “تلقي مكتب تحقيق ذي قار نهاية تشرين الأول إخباراً يتضمن وجود عملية لتهريب قطع آثار لقاء مبلغ {200,000,000} مليون دولار”.

 ولفت مدير مكتب تحقيق الهيئة في ذي قار، إلى أن “التحقيقات الأولية تشير إلى أن المهربين المضبوطين، وفق مذكرة قضائية، كان لديهم خبير مختص بالبحث عن الآثار قام بنبش الموقع والتوصل إلى تلك القطع الآثرية”، مؤكداً أن “الآثار تحتوي على قطع تشتمل على تمثال وأختام حجرية، إضافة إلى مخطوطة من الجلد توقع الخبراء أن تكون نسخة قديمة ونادرة من التوراة يصل عمرها إلى 1500 عام قبل الميلاد”. 

وتابع إنه “تم سوق المتهمين صحبة المبرزات الجرمية إلى قاضي التحقيق المختص الذي قرر توقيفهم على ذمة التحقيق؛ بانتظار الإجراءات القانونية اللازمة، منبهاً إلى أن العقوبة قد تصل إلى الإعدام”..

ع د

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