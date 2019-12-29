بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 29 كانون الأول 2019
آخر الأخبار
متظاهرون يقطعون الطريق الرابط بين الديوانية والنجف متظاهرو ذي قار يغلقون عددا من الجسور المتظاهرون يلوّحون بإجراءات تصعيدية.. ويهددون باقتحام المنطقة الخضراء في بغداد برهم صالح يتحصن بالمتظاهرين.. وفشل محاولات التسويات السياسية لاحتواء التظاهرات الرافدين: تحويل رواتب المتقاعدين المتواجدين في بعض الدول عبر فروعه بالخارج في ساحة التحرير.. تسريحة النجم إلفيس بريسلي شائعة بين المتظاهرين الشبان سيناتور أميركي يحذر إيران من "عواقب وخيمة" بعد هجوم كركوك استشهاد 490 شخصا في تظاهرات العراق.. وإصابة أكثر من 22 ألف آخرين ضبط عائلة عراقية من 5 أفراد بجوازات سفر فرنسية مزورة كانت تنوي السفر على طائرة قطرية محلل سياسي: الأذرع الإيرانية في العراق تقف وراء الهجوم على قاعدة "كي ون" العسكرية الأميركية في كركوك
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 29 كانون الأول 2019 01:36 م

المالية النيابية: لا يمكن تمرير موازنة 2020 ما لم نعالج قضية العجز

الموازنة
أكد، رئيس اللجنة المالية البرلمانية، هيثم الجبوري، أن العجز بموازنة العام المقبل يصل الى 48 تريليون دينار،.
وقال الجبوري في حديث صحفي” إن “تعديل الإدارة المالية الذي تم استكمال القراءة له، الهدف منه تدوير المبالغ المخصصة للمحافظات في الموازنة المقبلة لتكون آلية وقاعدة متبعة بجميع الموازنات المقبلة بغية استمرار توفير الخدمات بحال عدم إقرار الموازنة لأي سبب”.
وأشار الجبوري، إلى أن “موازنة العام المقبل حتى اللحظة تعاني من عجز كبير جداً يصل الى 48 تريليون دينار”. ماضياً إلى القول: “ليس لدينا غطاء لتمويل كل العجز”.
وأوضح أن “25 تريليون دينار من العجز من الممكن معالجتها، ولكن الـ23 تريليون الأخرى ليس لدينا أي أموال لتغطيتها، وهذه هي المشكلة التي تسببت بعدم إرسال الحكومة للموازنة إلى البرلمان”.
  واضاف أن “العجز هو عجز واقعي وغير ممول، وبحال عدم التفكير بمصادر التمويل فلا يمكننا تمرير الموازنة بهذا الشكل”.
وكان مقرر اللجنة المالية البرلمانية، أحمد الصفار، أكد، أن حجم العجز المتوقع بموازنة العام المقبل سيصل إلى 48 تريليون دينار، ما يجعله “الأضخم في تأريخ” موازنات العراق، مستبعداً إمكانية إرسال الحكومة الحالية للموازنة كونها حكومة تصريف أعمال.
من جهته، قال عضو اللجنة، النائب ثامر ذيبان، في تصريح صحفي إن “الخلافات السياسية بشأن تسمية رئيس الحكومة المقبل قد أضرت كثيرا بتأخير إقرار موازنة العام المقبل, لكون الحكومة الحالية حكومة تصريف اعمال ولاتستطيع ارسالها الى مجلس النواب”.
وأضاف ذيبان أن “اللجنة تأمل من الكتل السياسية التوصل الى حسم ازمة تسمية رئيس الحكومة المقبل لغرض إقرار الموازنة، لان أي تأخير سيضر بالاقتصاد الوطني، ويؤخر انجاز مشاريع الوزارات والمؤسسات الحكومية, فضلا عن تأخير إجراءات التعينات الوظيفية والبدء بالمشاريع العامة التي ستقلل بشكل واضح من نسب البطالة”.
وأشار الى ان “اللجنة تقوم بسعي جاد وسلك كل الطرق لانجاز الموازنة، وبأسرع وقت ممكن في حال وصولها للبرلمان”. متوقعا “إنجازها خلال الشهر المقبل لوجود نيات جادة للكتل السياسية لحسم موضوع رئيس الوزراء وكابينته الوزارية المقبلة”..
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
الحنطة والشعير

الزراعة ترفد التجارة بحاجتها الكاملة من الحنطة 29 كانون الأول 2019 03:13 م

الاتحاد-الوطني-الكردستاني

حزب برهم صالح يؤيد استمرار حكومة عبد المهدي ! 29 كانون الأول 2019 02:59 م

مجلس-النواب-البرلمان

بعد رفض جميع مرشحيه .. البناء بصدد ترشيح " شخصية مستقلة " ! 29 كانون الأول 2019 02:57 م

مجلس النواب

النواب سافروا .. وتركوا هموم العراق وراء ظهورهم ! 29 كانون الأول 2019 02:54 م

تحالف-بناء

"البناء" يقيم دعوى قضائية ضد برهم صالح 29 كانون الأول 2019 02:51 م

303036-صالح 1

رئيس الجمهورية يعود إلى بغداد ويبدأ استكمال مشاورات ترشيح رئيس الوزراء 29 كانون الأول 2019 02:49 م

هيئة النزاهة

النزاهة تحبط محاولة لصرف قرض بعشرين مليار دينار بمعاملة صورية بضمانة رئيس مجلس محافظة بابل 29 كانون الأول 2019 02:31 م

صالح

في أول ظهور له بعد الإستقالة.. رئيس الجمهورية يستقبل السفير الياباني في بغداد 29 كانون الأول 2019 02:16 م

التعليقات