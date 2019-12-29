المالية النيابية: لا يمكن تمرير موازنة 2020 ما لم نعالج قضية العجز

أكد، رئيس اللجنة المالية البرلمانية، هيثم الجبوري، أن العجز بموازنة العام المقبل يصل الى 48 تريليون دينار،.

وقال الجبوري في حديث صحفي” إن “تعديل الإدارة المالية الذي تم استكمال القراءة له، الهدف منه تدوير المبالغ المخصصة للمحافظات في الموازنة المقبلة لتكون آلية وقاعدة متبعة بجميع الموازنات المقبلة بغية استمرار توفير الخدمات بحال عدم إقرار الموازنة لأي سبب”.

وأشار الجبوري، إلى أن “موازنة العام المقبل حتى اللحظة تعاني من عجز كبير جداً يصل الى 48 تريليون دينار”. ماضياً إلى القول: “ليس لدينا غطاء لتمويل كل العجز”.

وأوضح أن “25 تريليون دينار من العجز من الممكن معالجتها، ولكن الـ23 تريليون الأخرى ليس لدينا أي أموال لتغطيتها، وهذه هي المشكلة التي تسببت بعدم إرسال الحكومة للموازنة إلى البرلمان”.

واضاف أن “العجز هو عجز واقعي وغير ممول، وبحال عدم التفكير بمصادر التمويل فلا يمكننا تمرير الموازنة بهذا الشكل”.

وكان مقرر اللجنة المالية البرلمانية، أحمد الصفار، أكد، أن حجم العجز المتوقع بموازنة العام المقبل سيصل إلى 48 تريليون دينار، ما يجعله “الأضخم في تأريخ” موازنات العراق، مستبعداً إمكانية إرسال الحكومة الحالية للموازنة كونها حكومة تصريف أعمال.

من جهته، قال عضو اللجنة، النائب ثامر ذيبان، في تصريح صحفي إن “الخلافات السياسية بشأن تسمية رئيس الحكومة المقبل قد أضرت كثيرا بتأخير إقرار موازنة العام المقبل, لكون الحكومة الحالية حكومة تصريف اعمال ولاتستطيع ارسالها الى مجلس النواب”.

وأضاف ذيبان أن “اللجنة تأمل من الكتل السياسية التوصل الى حسم ازمة تسمية رئيس الحكومة المقبل لغرض إقرار الموازنة، لان أي تأخير سيضر بالاقتصاد الوطني، ويؤخر انجاز مشاريع الوزارات والمؤسسات الحكومية, فضلا عن تأخير إجراءات التعينات الوظيفية والبدء بالمشاريع العامة التي ستقلل بشكل واضح من نسب البطالة”.

وأشار الى ان “اللجنة تقوم بسعي جاد وسلك كل الطرق لانجاز الموازنة، وبأسرع وقت ممكن في حال وصولها للبرلمان”. متوقعا “إنجازها خلال الشهر المقبل لوجود نيات جادة للكتل السياسية لحسم موضوع رئيس الوزراء وكابينته الوزارية المقبلة”..