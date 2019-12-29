محلل سياسي: رئيس الجمهورية لم يعلن استقالته قانونيا

أكد المحلل السياسي، عصام الفيلي، ان رئيس الجمهورية، برهم صالح، لم يقدم استقالته قانونياً.

وقال الفيلي ان" رسالة رئيس الجمهورية برهم صالح الى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى اشارت الى استعداده للاستقالة، ولم يعلن عن استقالته قانونيا".





وأضاف ان" الكتل السياسية حاولت بشتى الطرق الضغط على رئيس الجمهورية لقبول مرشح البناء"، مبينا ان" رئيس الجمهورية لم يقدم استقالته وهو اقوى من ان يترك العراق للعاصفة".



وأوضح الفيلي" في المادة 71 الفقرة سابعاً تتم مساءلة رئيس الجمهورية بأغلبية مطلقة من مجلس النواب، وبعد ذلك يتم إحالة الملف الى المحكمة الاتحادية"، مشيرا الى ان" جميع المؤشرات تؤكد بقائه في منصبه".

وتابع" صالح ذهب الى السليمانية وأعطى مساحة للكتل السياسية لترتيب اوراقها لحلحلة الازمة"، منوهاً الى" دعم اغلب القوى الوطنية وحتى في إقليم كردستان لموقف صالح بعدم ترشيح شخصية لا تنال قبول الجماهير".





وأشار الفليلي الى ان" غياب رئيس الجمهورية سيعقد الازمة بشكل كبير.