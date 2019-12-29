نائب عن التغيير: أزمــة تـسـمـيـة رئـيـس الــوزراء بــاقــيــة

قال رئيـس كـتـلـة الـتـغـيـيـر الـنـيـابـيـة يوسف مــحــمــد صـــــادق، إن "أزمــــة تـسـمـيـة رئـيـس الـــــوزراء بــاقــيــة، لــذلــك يـجـب أن تـأخـذ الـكـتـل الـسـيـاسـيـة مـسـار الــحــوار لحل هذه الاشكاليات التي تقف أمام تسمية رئيس للوزراء، والوصول الى شخصية توافقية مع مساعدة رئيس الجمهورية من أجل القيام بمهامه الدستورية".





واضاف ان "الــظــرف الـحـالـي يـحـتـم على رئــيــس الـجـمـهـوريـة أن يــقــوم بـمـهـامـه الدستورية، مع مراعاة الوضع العام بما يتعلق بالتظاهرات الشعبية، لكي يتم الـتـوافـق على شخصية رئـيـس الــوزراء لـلـقـيـام بـمـهـام المـرحـلـة الانـتـقـالـيـة ليس الا".

وتابع، "يـجـب أن تعتمد الكتل الـسـيـاسـيـة عـلـى الــحــوار لـلـوصـول الـى شخصية لمنصب رئـيـس الـــوزراء، إذا لـم تـكـن تـوافـقـيـة تـرضـى بـهـا الاغلبية على الأقل"، مؤكدا ان "هناك ضبابية في تسمية الكتلة الأكبر، وقد طالبنا رئيس الجمهورية بالاستناد الـى الاستشارة الـنـيـابـيـة بـــدلا مــن مـخـاطـبـة الــبــرلمــان والمـحـكـمـة الاتـحـاديـة لـحـسـم المـوضـوع بشكل أسهل للوصول الى حل".