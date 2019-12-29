حقوق الإنسان : 68 مختطفا منذ بداية الاحتجاجات في تشرين الأول الماضي

أعلنت مفوضية حقوق الانسان في العراق، ان عدد المختطفين المسجلين رسميا لديها خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ الاول من تشرين الاول الماضي بلغ 68 مختطفا.



وقال عضو المفوضية انس العزاوي " وفق احصاءاتنا الرسمية، فان عدد المختطفين المسجلين رسميا 68 مختطفا".



واضاف انه تم الإفراج عن 12 من سكنة محافظة كربلاء، والمتبقي 56 مختطفا فقط، وهذا مثبت لدينا ولدى خلية مكافحة الخطف في وزارة الداخلية ، ".