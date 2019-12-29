انطلاق المرحلة الثامنة من عملية إرادة النصر ضد داعش

أعلنت خلية الإعلام الأمني عن إطلاق المرحلة الثامنة من عملية إرادة النصر من / 5 / محاور .



وذكر بيان لخلية الاعلام الامني :" ان عمليات نينوى والجزيرة وصلاح الدين وديالى والمقر المتقدم في كركوك تشارك في الصفحة الثامنة لارادة النصر" .



واضاف ان " الصفحة الثامنة من عملية ارادة النصر تجرى باسناد من طيران الجيش والقوة الجوية وطيران التحالف الدولي.



واوضح ان " عملية اردة النصر بصفحتها الثامنة تهدف الى تفتيش وتطهير المساحات المفتوحة وتجفيف بقايا الارهاب".