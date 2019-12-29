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الأحد, 29 كانون الأول 2019
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 29 كانون الأول 2019 11:56 ص

انطلاق المرحلة الثامنة من عملية إرادة النصر ضد داعش

القوات الأمنية
أعلنت خلية الإعلام الأمني عن إطلاق  المرحلة الثامنة من عملية إرادة النصر من / 5 / محاور .

وذكر بيان لخلية الاعلام الامني :" ان عمليات نينوى والجزيرة وصلاح الدين وديالى والمقر المتقدم في كركوك تشارك في الصفحة الثامنة لارادة النصر" .

واضاف ان " الصفحة الثامنة من عملية ارادة النصر تجرى باسناد من طيران الجيش والقوة الجوية وطيران التحالف الدولي.

واوضح ان " عملية اردة النصر بصفحتها الثامنة تهدف الى تفتيش وتطهير المساحات المفتوحة وتجفيف بقايا الارهاب".
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