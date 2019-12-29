مصرف الرافدين يعلن عن تحويل رواتب المتقاعدين في بعض الدول عبر فروعه بالخارج

أعلن مصرف الرافدين عن تحويل رواتب المتقاعدين الموجودين في الخارج عن طريق فروعه في خارج البلاد خلال هذا العام .



وقال بيان لمصرف الرافدين ان "هناك متقاعدين موجودين في بعض الدول ، وقد تم تحويل رواتبهم الى فروعنا في عمان وبيروت وابو ظبي وصنعاء والبحرين وفق ضوابط واجراءات قانونية ".



واشار البيان الى ان "المصرف مستمر في تحويل مستحقات المتقاعدين الشهرية وهي في حالة ازدياد وتصاعد متواصل لاعداد المتقاعدين ، وهو يحرص على تقديم افضل الخدمات المصرفية لهم واستخدام التكنولوجيا المتطورة التي تواكب نظيرتها في المصارف العالمية".

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