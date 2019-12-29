اعتقال أربعة عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي أيسر الموصل

أعلنت وزارة الداخلية، اعتقال أربعة عناصر من تنظيم "داعش"الإرهابي احدهم كان يعمل فيما يسمى بـ"الأمنية" خلال فترة سيطرة التنظيم على مدينة الموصل.

وقالت الوزارة في بيان ، إن "مديرية مكافحة الاجرام التابعة لقيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات دقيقة وتعاون المواطنين وبعد اصدار مذكرات قبض صادرة عن القضاء القت القبض على اربعة عناصر من عصابات داعش الارهابية احدهم كان يعمل فيما يسمى بالامنية والاخر كان يعمل فيما يسمى بالحسبة فيما يعمل الاثنان الاخران بصفة مقاتل فيما يسمى بديوان الجند خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل.